مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب ملاكى بطريق "قنا - سفاجا"

صابر سعيد

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 63 بطريق "قنا – سفاجا" وتم نقلهم إلي المستشفي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، في في حادث انقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 63 بطريق "قنا – سفاجا" وأسفر الحادث عن مصرع ميخائيل نصرالله ، وإصابة زوجته نعمة نصحي، 50 عاما، وكريستينا ميخائيل، وشقيقيه كيرلس وشاروبيم، .

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي االتحقيقات.