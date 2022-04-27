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مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب ملاكى بطريق "قنا - سفاجا"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:16 ص
مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب ملاكى بطريق "قنا - سفاجا" أرشيفية
صابر سعيد

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، أمس الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 63 بطريق "قنا – سفاجا" وتم نقلهم إلي المستشفي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا  يفيد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، في في حادث انقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 63 بطريق "قنا – سفاجا" وأسفر الحادث عن مصرع ميخائيل نصرالله ، وإصابة زوجته نعمة نصحي، 50 عاما، وكريستينا ميخائيل، وشقيقيه كيرلس وشاروبيم، .

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي االتحقيقات.

 


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