اليوم السابع
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مستشفى نخل المركزى يستقبل جثة و5 مصابين فى حادث سير بمنطقة وسط سيناء

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:45 ص
مستشفى نخل المركزى يستقبل جثة و5 مصابين فى حادث سير بمنطقة وسط سيناء مستشفى نخل - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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استقبل مستشفى نخل المركزى بشمال سيناء، جثمان شخص و5 مصابين اخرين فى حادث سير بوسط سيناء تم تحويلهم من قرية موقع الحادث بقرية الريد لمستشفى نخل المركزى.
 
وقالت مصادر طبية وأمنية بشمال سيناء، إن حادث تصادم بين سيارتين شحن ونقل ركاب وقع بمنطقة وسط سيناء بنطاق قرية الريد جنوب مدينة نخل على الطريق الأوسط، وأسفر عن إصابة 5 اشخاص ووفاة اخر من بين الركاب المسافرين.
 
اضافت المصادر انه تم الدفع بعددا من سيارات إسعاف نقلت المصابين والجثمان لمستشفى نخل المركزى، وجارى استخراج تصريح دفن الجثمان بمعرفة جها الاختصاص التى باشرت التحقيق، ويقوم فريق طبى من مستشفى نخل المركزى بمتابعة حالات الإصابة التى تراوحت بين كسور وجروح وعمل اللازم طبيا .
 

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