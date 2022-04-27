مدينة الزينية تنجح فى إصلاح كسر فى ماسورة مياه 8 بوصة بالخط الرئيسى.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه نجح رجال شركة المياه بالتعاون مع رجال مجلس المدينة فى إصلاح العطل فى الخط الرئيسى لمياة الشرب بالمدامود بحرى، وتمت إعادة المياه للمنازل بصورة طبيعية بعد حل الأزمة وكسر ماسورة بقطر 8 بوصة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه وقع قبل وقت الإفطار كسر فى ماسورة مياة الشرب قطر 8 بوصة، وذلك نتيجة أعمال توصيل الصرف الصحي بجوار مدرسة الشعراوى المدامود بحرى، وتم على الفور العمل في الإصلاح بواسطة شركة مياة الشرب وشركة جبالكو، وذلك بحضور حميلي عبد الرحمن سكرتير القرية، ودعم معدات القرية لسرعة الإصلاح ووصول المياة للمواطنين.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر، عن عمل محضر تنسيقى لبدء تنفيذ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي لمركز ومدينة الزينية، وشركة غاز مصر Egypt Gas Co، وذلك برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وتم الاتفاق ببدء الأعمال بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى، وكذلك خطة تعديل السيارات للعمل بالغاز، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المركز والمدن بتيسير إجراءات إنهاء المشروعات القومية ووصول الخدمات للمواطنين.

ومن المقرر أن يغطى الغاز الطبيعى 5 قرى بالمركز بالإضافة لمدينة الزينية على أن يخدم قرابة 120 ألف نسمة، حيث تضم اللجنة فى عضويتها أحمد عبد النبي محمد نائب رئيس المركز، وعبد الفتاح محمد علي والمهندس مصطفي أبو النصر ممثلى شركة غاز مصر، والمهندس رفيق فهمي أحمد مدير تنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد ماهر أحمد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعبد الصبور مرتضي ممثل شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس خالد سيد محمد الشركة المصرية للاتصالات فرع الأقصر، والمهندس سعيد خراشي مدير هندسة كهرباء الزينية، وشعبان كريم علي مدير طرق الزينية، ومصطفي محمد إبراهيم رئيس قرية المدامود قبلي، ويوسف أحمد محمود رئيس قرية الزينية بحرى، وصلاح الدين إسماعيل رئيس قرية المدامود بحرى، ونور الدين جمعة رئيس قرية العشي، وهدي طواب شرقاوى رئيس قرية الصعايدة.



مدينة الزينية تنجح فى إصلاح كسر فى ماسورة مياه 8 بوصة (1)



مدينة الزينية تنجح فى إصلاح كسر فى ماسورة مياه 8 بوصة (2)



مدينة الزينية تنجح فى إصلاح كسر فى ماسورة مياه 8 بوصة (3)