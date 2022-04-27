اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض" العيد فرحتنا" لتوفير الملابس والسلع الغذائية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:22 ص
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض" العيد فرحتنا" لتوفير الملابس والسلع الغذائية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض" العيد فرحتنا"، لتوفير الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين ، والسلع الغذائية والاستهلاكية، والكعك والبسكويت والياميش، بأسعار مخفضة أمام مسجد الخياط شرق مدينة كفر الشيخ، بمناسبة قرب عيد الفطر،  تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة بكل أجهزتها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً لعيد الفطر المبارك، ويتم عرض الملابس الجاهزة والأحذية للمواطنين بأسعار مخفضة داخل المعرض بالإضافة إلى معروضات السلع الغذائية " أهلا رمضان" بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% ، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين.

وتفقد المحافظ، أقسام معرض "العيد فرحتنا"، للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والأحذية والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، حيث وجه بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المعروضات للمواطنين. كما تفقد المحافظ عدد من أقسام معروضات السلع الغذائية.

وحرص محافظ كفر الشيخ خلال تفقده المعرض، على تهنئة المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واستمع إلى آراء المواطنين داخل المعرض عن جودة المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار.

جانب من الافتاحات
جانب من الافتاحات

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض العيد فرحتنا
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض العيد فرحتنا

 

محافظ كفر الشيخ يناقش المواطنين
محافظ كفر الشيخ يناقش المواطنين

 


كفر الشيخ

عيد الفطر

ملابس

ياميش

سلع غذائية

محافظة كفر الشيخ

شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ فى إجازات عيد الفطر.. ويشدد على منع التعدى على الأراضي الزراعية: الملف مسئولية رؤساء الأحياء والمراكز الشخصية.. ووزير التموين: محصول القمح هذا العام مبشر للغاية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:24 م

عمرو دياب يحيي حفلين فى عيد الفطر .. ثانى يوم بالإمارات والثالث فى الكويت

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:38 م

تفاصيل استعدادات مديرية أوقاف الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:30 م

حصاد الوزارات.. ميلاد هلال شوال السبت المقبل والإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة