محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض" العيد فرحتنا" لتوفير الملابس والسلع الغذائية

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض" العيد فرحتنا"، لتوفير الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين ، والسلع الغذائية والاستهلاكية، والكعك والبسكويت والياميش، بأسعار مخفضة أمام مسجد الخياط شرق مدينة كفر الشيخ، بمناسبة قرب عيد الفطر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة بكل أجهزتها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً لعيد الفطر المبارك، ويتم عرض الملابس الجاهزة والأحذية للمواطنين بأسعار مخفضة داخل المعرض بالإضافة إلى معروضات السلع الغذائية " أهلا رمضان" بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30% ، بهدف توفير كافة المنتجات للمواطنين.

وتفقد المحافظ، أقسام معرض "العيد فرحتنا"، للاطمئنان على توافر كافة المنتجات من الملابس الجاهزة والأحذية والتأكد من جودتها والخامات المعروضة للمواطنين، حيث وجه بضرورة الإعلان عن أسعار كافة المعروضات للمواطنين. كما تفقد المحافظ عدد من أقسام معروضات السلع الغذائية.

وحرص محافظ كفر الشيخ خلال تفقده المعرض، على تهنئة المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، واستمع إلى آراء المواطنين داخل المعرض عن جودة المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار.



جانب من الافتاحات



جانب من الحضور



محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض العيد فرحتنا