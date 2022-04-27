اليوم السابع
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محافظ الغربية يوجه بمد فترة المعارض حتى نهاية عيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:00 م
محافظ الغربية يوجه بمد فترة المعارض حتى نهاية عيد الأضحى المبارك اجتماع محافظ الغربية بالنتفذيين
الغربية مصطفى عادل

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمد فترة معارض أهلاً رمضان حتى نهاية فترة عيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى جانب إقامة معارض إضافية خاصة بملابس العيد تحت مسمى مبادرة "العيد فرحتنا"، لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، لمواجهة إرتفاع الأسعار وتيسيراً على المواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ورؤساء حي أول وثان طنطا والمحلة ومركز ومدينة طنطا.

بدأ الإجتماع بمناقشة توافر السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان والعربات المتنقلة، موجهاً بتوفير قطع أراضي لإقامة المعارض عليها وتم وضع مقترح لتوفير قطعتين أرض بمدينة طنطا ( داخل أرض المرور بشارع الجلاء ،أرض البوريفاج بشارع البحر ) أمام موقف سبرباي بمركز طنطا بالإضافة لموقعين بمدينة المحلة (أمام حي ثان المحلة ،بجوار مجلس المدينة) كما تم توفير أماكن من خلال مديرية الشباب والرياضة داخل مركزي شباب الساحة الشعبية بطنطا والمحلة الكبرى. . وخلال الإجتماع تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي والغرفة التجارية بالغربية لإعلام العارضين بالأماكن المتاحة للمشاركة في المعارض مع اختيار راندا السملاوي منسقاً للمعارض .


محافظ الغربية

معارض أهلا رمضان

المحلة

طنطا

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