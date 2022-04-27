محافظ الاسكندرية: استعدادات مكثفة لأحكام الرقابة ومنع التجاوزات بالشواطىء

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية مكبرة على طول الكورنيش لمتابعة التجهيزات النهائية واستعدادات الشواطىء لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ تفقد المحافظ الاستعدادات بشاطىء المندرة المجاني، كما تابع أعمال رفع الوحدات الشاطئية والخدمات المقدمة للمصطافين على طول الكورنيش ،وأكد أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وذلك بشأن تواجد المصطافين على الشواطيء. وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.

وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ علي الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطيء وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.