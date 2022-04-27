اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إزالة الإشغالات أسفل كوبرى المندرة.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:25 م
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إزالة الإشغالات أسفل كوبرى المندرة.. صور محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة الإشغالات والتعديات أسفل كوبري المندرة بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك بعد إصدار المحافظ توجيه لحى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة بإنشاء نقطة ثابتة لمنع تواجد الاشغالات مرة أخرى بالتنسيق مع مرور الإسكندرية.
 
يأتى ذلك فى إطار الحلول المؤقتة لحين تنفيذ المخطط الاستراتيجى العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية. 
 
وقال المحافظ أن تواجد هذا السوق العشوائي أسفل كوبري المندرة بهذا الشكل غير مقبول ولا يليق بمحافظة الإسكندرية، مضيفًا أنه تم إنشاء نقطة ثابتة لمنع تواجد الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع مرور الإسكندرية، لافتاً إلى أن النقطة الثابتة هي حل مؤقت لحين إنشاء سوق حضاري وتسكين الباعة الجائلين به، وذلك على غرار السوق الحضاري الذي تم إنشاءه بمشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك لخدمة أهالينا البسطاء من الباعة الجائلين وتنظيم تواجدهم بشكل حضارى.
 
وخلال جولة التفقد؛ أمر المحافظ بإيقاف مسئول الإشغالات بحي المنتزة ثان عن العمل ونقله من وظيفته، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق الفورى، محذرًا أنه لا تهاون في حق المواطنين وحق الدولة، ولن نسمح بأي تقصير في العمل.
 
محافظ الاسكندرية (1)
 

محافظ الاسكندرية (2)
 

محافظ الاسكندرية (3)
 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

كوبرى المندرة

احياء الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة