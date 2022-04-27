محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إزالة الإشغالات أسفل كوبرى المندرة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة الإشغالات والتعديات أسفل كوبري المندرة بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك بعد إصدار المحافظ توجيه لحى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة بإنشاء نقطة ثابتة لمنع تواجد الاشغالات مرة أخرى بالتنسيق مع مرور الإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار الحلول المؤقتة لحين تنفيذ المخطط الاستراتيجى العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال المحافظ أن تواجد هذا السوق العشوائي أسفل كوبري المندرة بهذا الشكل غير مقبول ولا يليق بمحافظة الإسكندرية، مضيفًا أنه تم إنشاء نقطة ثابتة لمنع تواجد الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع مرور الإسكندرية، لافتاً إلى أن النقطة الثابتة هي حل مؤقت لحين إنشاء سوق حضاري وتسكين الباعة الجائلين به، وذلك على غرار السوق الحضاري الذي تم إنشاءه بمشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك لخدمة أهالينا البسطاء من الباعة الجائلين وتنظيم تواجدهم بشكل حضارى.

وخلال جولة التفقد؛ أمر المحافظ بإيقاف مسئول الإشغالات بحي المنتزة ثان عن العمل ونقله من وظيفته، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق الفورى، محذرًا أنه لا تهاون في حق المواطنين وحق الدولة، ولن نسمح بأي تقصير في العمل.