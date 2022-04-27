محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث الإستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي تم إتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي السويس والقادمين من المحافظات الأخري أثناء أجازة عيد الفطر المبارك.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين ،السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والغرفة التجارية ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية ومديري المرافق العامة.

وفى بداية الاجتماع قدم محافظ السويس، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوي وبتنفيذ كافة الإجراءات التي تم اتخاذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ السويس علي جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية إلغاء الاجازات وإستمرار المتابعة علي مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديرادارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطىء العامة خلال أجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحًا ومساءً.

كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين شاطىء السوايسة والإلتزام باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.

واكد صقرعلي مديرمشروع الاسواق بعمل حملات مستمرة داخل الاسواق لانتظام العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والعمل علي ضبط ومراقبة الاسعارداخل الاسواق .

واكد المحافظ على مدير عام مشروع المواقف بعمل منظومة وشبكة للحريق داخل الموقف الاقليمي لسيارات الأجرة وتعميمها بعد ذلك بالمواقف الداخلية والتأكيد علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالموقف الاقليمي والالتزام بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارت الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك .

كما كلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحى والبالوعات، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع ادارة اشغال بورتوفيق بهيئة قناة السويس والاستجابة لاي بلاغات ترد عن انقطاع المياه أو أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي .

وشدد على مدير الرى بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس والمتابعة اليومية للترعة للتأكد من نظافتها والمنسوب .

واشار المحافظ على إدارة المرور بتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والطرق الداخلية والرئيسية التي تربط المحافظة مع المحافظات الأخري وبخاصة طريق السخنة ،

وشدد المحافظ علي منع وقوع اي اعتداء أو بناء علي الاراضي الزراعية اثناء اجازة العيد ، مكلفا رؤساء الاحياء بالتنسيق ادارة التخطيط العمراني وادارةالمتغيرات المكانية وحماية املاك الدولة مع شرطة المرافق بالتعامل الفوري لوقف البناء العشوائي ومنع اي اعتداء او مخالفات وتحويل المخالفين للنيابة العامة

واكد علي ادارة الحماية المدنية بالاستعداد الجاد لاستقبال الاعياد والاستجابة والتدخل السريع في اي وقت لانقاذ المواطنين.

واشار اللواء عبد المجيد صقر ، على مدير المستشفي العام برفع حالة الطوارىء بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، كذلك أكدعلي مرفق اسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

وشدد "صقر" علي مديرية التموين بأهمية تحقيق المستهدف من توريد كميات القمح المحددة من المزراعين لهذا العام وصرف الحوافز ومستحقات المزارعين أولا بأول والتشديد لمنع اي تلاعب أو متأجرة بالمحصول.

وأعطي المحافظ توجيهاته لمدير عام التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات على المحلات والأسواق للتاكد من صلاحية الاسماك المملحة واللحوم والاسماك للحفاظ على صحة المواطنين.

وكلف "صقر" رئيس الغرفة التجارية بالسويس باستمرار معارض اهلا رمضان حتي نهاية العام بالتنسيق مع الشركات الكبري العاملة في مجال الاغذية والسلع الغذائية المتنوعة، مؤكدًا علي رؤساء الأحياء بالموافقة علي إقامة منافذ أو شوادر لبيع السلع والمواد الغذائية بدون مقابل علي ان تلتزم بالبيع بأسعار مخفضة للجميع.

وشدد علي مسئولى الكهرباء بأهمية استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء لراحة المواطنين، وتكليف جهاز الانارة العامة بمتابعة الانارة العامة داخل شوارع كل حي والتدخل لحل اي مشكلة تطرأ.

وأكد على مديرإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها فورا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات التنفيذية الأخري.