مجلس جامعة بنى سويف يوافق على عقد المؤتمر العلمى السنوى بكلية الآداب

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 208، على تنظيم المؤتمر العلمي السنوي لقسم علوم المعلومات بكلية الآداب تحت عنوان "القياسات الحيوية والمؤسسات المعلوماتية في عصر التحول الرقمي – الواقع والمأمول" والمقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل، حيث يسعي المؤتمر إلى الاستفادة من تقنيات المعلوماتية والقياسات الحيوية في شتى المناحي المتعلقة بالبحث العلمي وخدمة المجتمع وتأكيداً لدور المعلومات، وتطبيقات المعلوماتية، ومفاهيم القياسات الحيوية وتحويلها من مجرد شعارات إلى واقع ملموس على أرض الواقع تطبقه كافة المؤسسات الأكاديمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يصبو نحو مجتمع بحثي ينعم بالأمن والأمان وتأكيد دور المعلومات وتقنيات المعلوماتية في مساعدة البحث العلمي والمجتمع إلى النهوض به في الألفية الثالثة.

وتتمثل محاور المؤتمر في ثلاثة محاور رئيسية هي الاتجاهات المعاصرة في القياسات الحيوية، ومجالات استخدام القياسات الحيوية، ومحور تجارب في القياسات الحيوية. واستشراف الرؤى المستقبلية لمنظومة المعلوماتية والقياسات الحيوية ودورهم في تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع في الألفية الثالثة.