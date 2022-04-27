ما علاقة القوى العاملة والرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعى؟ الغرفة الأمريكية تجيب

كتب عبد الحليم سالم

تستضيف لجنة الذكاء الاصطناعى لغرفة التجارة الأمريكية المعنية بالقدرة التنافسية والشمول والابتكار (لجنة الذكاء الاصطناعي) جلسة استماع ميدانية غدا الخميس 28 أبريل.

وقالت الغرفة على موقعها الرسمي ، أنه خلال جلسة الاستماع الميدانية ، ستراجع اللجنة الشهادات من المجتمع المدني والحكومة والأوساط الأكاديمية والممارسين وخبراء الذكاء الاصطناعي الآخرين حول القوى العاملة والرعاية الصحية من حيث صلتها بالذكاء الاصطناعي ، لافتة انه " بينما ستكون جلسة الاستماع شخصيًا ، سنقدم بثًا مباشرًا".

أضافت الغرفة انه ستجمع اللجنة التي يرأسها عضوا الكونغرس السابقان جون ديلاني ومايك فيرجسون قادة الفكر من ذوي الخبرة في الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لمعالجة التقدم والتحديات المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي داخل مجتمعنا، كما ستصدر اللجنة تقريرًا يستند إلى شهادة عامة تقترح حلولًا سياسية تحقق هدف ضمان استمرار الولايات المتحدة في قيادة الابتكار مع تعزيز العدالة في نشر هذه التكنولوجيا الثورية.

أشارت انه سيتحد خلال الجلسة، تانيا بيرجر وولف ، مديرة معهد تحليلات البيانات المترجمة وأستاذة بجامعة ولاية أوهايو ، وريتشارد كاردويل ، نائب الرئيس ، رئيس قسم الابتكار والتسليم - الغرب الأوسط ، إنفوسيس ، والدكتور روهيت شاندرا ، كليفلاند كلينك ، والدكتور سيربيل أرضروم ، كليفلاند كلينك ، والدكتورة لارا جيهي ، كليفلاند كلينك ، وبنجامين كو ، المدير العام ، Kaleidoscope ، وتوميسلاف ميهالجيفيتش ، الرئيس التنفيذي ، كليفلاند كلينك ، بجانب شون وانج ، كبير مسؤولي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ، Anthem.