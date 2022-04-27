للمرة السادسة.. الجنايات تدرج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

كتب إيهاب المهندس

لمواجهة الإرهاب وضعت الدولة المصرية العديد من القوانين والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الكيانات ومصادر تمويلها وكان من بينها قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الذى نظم كيفية إداري الجماعات الإرهابية والمتطرفين على قوائم الإرهاب، والآثار المترتبة على هذا الإدراج.

ونشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من الدائرة 13 جنايات، بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية محمود يوسف محمود وسامح السيد حسين أبو كنة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد جمال عبد الناصر وكيل نيابة امن الدولة العليا، ، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين.

كما جاء في الحكم إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، إدراج شركة أسباير برودكشن هاوس وشركة الدلتا التعمير للاستثمار العقاري على قائمة الكيانات الإرهابية في القضية رقم 2741 لسنة 2021حصر أمن الدولة العليا.



حكم الشعب 1