لأول مرة خلال ولايته.. الرئيس الأمريكى يصدر عفوا رئاسيا عن 3 محكومين

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى خلال ولايته، عفوا رئاسيا شمل ثلاثة أشخاص محكومين بينهم أول رجل أسود عمل في صفوف جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض.

وحسب موقع روسيا اليوم، أوضح بايدن أن "الولايات المتحدة هي دولة القوانين والفرص الثانية والخلاص وإعادة التأهيل"، مضيفا أن العفو هو "للأشخاص الذين أظهروا التزامهم بإعادة التأهيل ويسعون كل يوم لرد الجميل والمساهمة في مجتمعاتهم".

ويعد أبراهام بولدين الذي حصل على العفو الأول، والبالغ 86 عاما، أحد أبرز من شملهم العفو، فهو عضو سابق في جهاز الخدمة السرية الأمريكية وأول أمريكي من أصل إفريقي تعهد إليه مهمة حماية رئيس البلاد خلال إدارة الرئيس جون كينيدي.

وكان بولدين قد اتهم خلال عمله بمحاولة بيع نسخة من ملف الخدمة السرية قبل أن تتم إدانته بعد جلستي محاكمة، على الرغم من إقرار البيت الأبيض فيما بعد بأن الشهود الرئيسيين في القضية اعترفوا بالكذب.

أما العفوان الآخران فقد ذهبا إلى رجل وامرأة محكومين بتهم تتعلق بالمخدرات، لكنهما رغم ذلك واصلا إصلاح حياتهما والمساهمة في المجتمع المحلي الذي يعيشان فيه.

كما أعلن بايدن تخفيف أحكام 75 شخصا آخرين يقضون فترات سجن طويلة بعد إدانتهم بجرائم مخدرات غير عنيفة.