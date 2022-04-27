قلق فى أوروبا حول زيادة حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال مع 200 حالة

فاطمة شوقى

تنتشر حالة من القلق لدى أوروبا بسبب زيادة حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال، حيث أفاد المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحاتها، وتم اكتشاف 200 حالة وتسجيل حالة وفاة واحدة وهناك ما يقرب من 20 عملية زرع كبد، ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن الدولة أو عمر الطفل المتوفى.

وأشارت صحيفة "اديال" الإسبانية إلى أنه في المملكة المتحدة ، حيث تم إصدار حالة من التحذير في 5 أبريل ، تم تسجيل أكثر من 100 حالة، بينما تم تسجيل 40 حالة أخرى في 10 دول من الاتحاد الأوروبي (EU) والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، من بينها إسبانيا و إيطاليا.

وأوضحت أندريا أمون ، مديرة مركز مكافحة العدوى في الاتحاد الأوروبي ، الهيئة المرجعية للعدوى في الاتحاد الأوروبي ، في مؤتمر صحفي ، "هناك تحقيقات جارية في جميع البلدان التي أكدت وجود حالات ، ولكن في الوقت الحالي لا يزال سبب هذا الالتهاب الكبدي غير معروف".

في الوقت الحالي ، تشير التحقيقات في هذه الحالات إلى وجود "صلة" بالعدوى التي يسببها فيروس غدي ، بينما تم استبعاد أنواع التهاب الكبد الفيروسي A و B و C و D و E.

في أواخر الأسبوع الماضي ، أعربت منظمة الصحة العالمية (WHO) عن قلقها من أن الفيروس الغدي ، المرتبط عادةً بأمراض الجهاز التنفسي الخفيفة ، قد يتسبب في التهاب الكبد الحاد.

وحذر خبراء صحيون من أنه "من الصعب إجراء تقييم للمخاطر بالعديد من العوامل غير المعروفة ، لكن التأثير كبير"، وكما كان متوقعًا في المؤتمر الصحفي، سيواصل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها مراقبة الحالات والتعاون مع السلطات الصحية في البلدان المعنية ، وسيصدر غدا الخميس تحليلًا جديدًا للمرض ،الذى من بين أعراضه الرئيسية آلام في البطن أو الإسهال أو القيء.

مع تزايد عدم اليقين بشأن هذه الزيادة في الحالات ، صرح المعهد العالي الإيطالي للصحة (ISS) أمس الثلاثاء أنه "لا يوجد دليل" على وجود علاقة بين التهاب الكبد الحاد في مرحلة الطفولة ولقاح فيروس كورونا.

وبحسب التحقيقات التي أجرتها الوكالة ، فإنه في معظم الحالات تم الكشف عن أن "الأطفال المصابين لم يتم تطعيمهم". بالإضافة إلى ذلك ، فإن "الفرضية التي طرحها بعض الباحثين بأن فيروسًا غديًا يسبب التهاب الكبد أمر غير محتمل بحد ذاته، لأن هذا النوع من الفيروسات لا يرتبط عادةً بأمراض الكبد"، وفقًا لما ذكرته محطة الفضاء الدولية.

وفي إيطاليا، حتى 20 أبريل، تم تسجيل 4 حالات إصابة بالتهاب الكبد في مرحلة الطفولة، وخلصت الوكالة في تقريرها إلى أنه "في كل عام في إيطاليا ، كما هو الحال في البلدان الأخرى، هناك عدد معين من حالات التهاب الكبد المجهول السبب ويتم إجراء التحليلات لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل" زيادة أعلى من المعتاد تحدث الآن، حسبما خلصت الوكالة في تقريرها.