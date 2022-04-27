فى أول جولة منذ إعادة انتخابه.. الإليزية: ماكرون يتوجه إلى حى شعبى شمال فرنسا

باريس (أ ش أ)

ذكر قصر الإليزية، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ستيوجه، اليوم الأربعاء، إلى حي للطبقة العاملة فى بلدية "سيرجى" بإقليم "فال دواز" فى منطقة "إيل دو فرانس" بشمال فرنسا للقاء السكان والتجار ورجال الأعمال الشباب.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية - وفقا لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هذه الجولة تعد الأولى للرئيس ماكرون منذ إعادة انتخابه، حيث تهدف لإظهار رغبته في الانخراط والتواصل مع الفرنسيين.



كان الرئيس ماكرون قد فاز مساء الأحد الماضي بولاية رئاسية جديدة بتغلبه على منافسته اليمينية المتطرفة "مارين لوبان" بـ 58.8% من الأصوات مقابل 41.2% حسب تقديرات أولية.