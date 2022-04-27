فنلندا: لا نخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفنلندية، تيتي توبوراينين أن فنلندا لا تخطط لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وفقا لروسيا اليوم

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفنلندية: "اتخذنا قرارا في اللجنة الحكومية المعنية بالسياسة الاقتصادية بأن فنلندا لن توافق على الدفع الروبل. اتخذ القرار في أوائل أبريل". حسبما ذكرت صحيفة "هيلسينجين سانومات".

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه لا يمكن لأحد أن يقوم بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين.

وأشاد لافروف - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الإريتري عثمان صالح- بسعي الأمم المتحدة للعب دور بناء ومحايد فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".. وأضاف: أن روسيا تبذل جهودا لحل الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال وزير خارجية إريتريا عثمان صالح، إن روسيا تلعب دورا إيجابيا في الشؤون الدولية، لافتا إلى أن ما يحدث بأوكرانيا ناتج عن سياسة غير مسؤولة لبناء عالم أحادي القطب.

وتابع: أن الغرب يستخدم دولا مثل أوكرانيا لتحقيق مصالحه، وأن العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الوضع بأوكرانيا "غير مقبولة".