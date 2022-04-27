فرقاطة بحرية روسية تقصف أهدافًا عسكرية أوكرانية بصواريخ كاليبر كروز

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود أطلقت أربعة صواريخ كاليبر كروز ضد أهداف عسكرية أوكرانية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة أربعة صواريخ تنفجر واحدة تلو الأخرى من سفينة سطحية، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

وقالت الوزارة : "كجزء من تنفيذ مهام عمليتها العسكرية الخاصة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جديدة بأسلحة دقيقة على مواقع عسكرية أوكرانية"، موضحة أن فرقاطة أسطول البحر الأسود قامت بإطلاق أربع رحلات بحرية من طراز كاليبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف - في وقت سابق اليوم - إن صواريخ دقيقة طويلة المدى من طراز كاليبر أطلقت من البحر غارة على أراضي مصنع زابوريجيا للألمنيوم لتدمير حظائر الطائرات بدفعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية للقوات الأوكرانية.