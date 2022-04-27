اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:42 م
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فرحة كبيرة فى منزل ابن الشرقية الأول فى حفظ القرآن بعد تكريم الرئيس السيسى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:01 م
فرحة كبيرة فى منزل ابن الشرقية الأول فى حفظ القرآن بعد تكريم الرئيس السيسى الدكتور عبدالله
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان فرحة وابتهاج بعد تكريم الرئيس.. أسرة ابن الشرقية الأول على العالم فى حفظ القرآن ، ذلك مع أسرة الدكتور عبد الله علي الحاصل علي المركز الاول بمسابقة العالمية في القران الكريم .
 
انتقل اليوم السابع إلي منزل اسرة الدكتور عبدالله بكالوريوس طب الأسنان جامعة الأزهر ، ذلك عقب تكريم الرئيس السيسي له في احتفال ليلة القدر ، ذلك بقرية الاسدية التابعة لمركز ابوحماد  .
 
 
أعرب والدة علي منصور معلم خبير ، عن فخره الشديد بنجله ، انه أجتهد منذ صغر سنه ، حيث ختم القران الكريم في سن صغيرة ، وشارك في العديد من المسابقات التي حصل فيها علي مراكز الاولي ، بجانب تفوقه الدراسي .
 
و اضاف انه كان يتابع التكريم عبر التلفزيون و لحظة نداء اسمة خفف قلبه ، و عن مسابقة اكد انه سبق التقدم لها ، و   لم يحالفه الحظ  ،ولكن ظل الحلم و الثقة في توفيق الله هما الدفع للمثابرة و المشاركة مرة اخري ، ان هذة المرة كانت استعدادتها خاصة بتكثيف المراجعة و الحفظ التدبر في فهم مقاصد ومعاني القران الكريم .
 
وأعرب عم الدكتور عبدالله ، عن فخره الشديد بنجل شقيقة ، و انه رفع راس القرية كلها بهذا الانجاز .
 
 

الشرقية

الدكتور عبدالله علي الفائز الاول بمسابقة القران الكريم

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفائزين بجائزة القران الكريم

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