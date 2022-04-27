فرحة كبيرة فى منزل ابن الشرقية الأول فى حفظ القرآن بعد تكريم الرئيس السيسى

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بث مباشر بعنوان فرحة وابتهاج بعد تكريم الرئيس.. أسرة ابن الشرقية الأول على العالم فى حفظ القرآن ، ذلك مع أسرة الدكتور عبد الله علي الحاصل علي المركز الاول بمسابقة العالمية في القران الكريم .

انتقل اليوم السابع إلي منزل اسرة الدكتور عبدالله بكالوريوس طب الأسنان جامعة الأزهر ، ذلك عقب تكريم الرئيس السيسي له في احتفال ليلة القدر ، ذلك بقرية الاسدية التابعة لمركز ابوحماد .

أعرب والدة علي منصور معلم خبير ، عن فخره الشديد بنجله ، انه أجتهد منذ صغر سنه ، حيث ختم القران الكريم في سن صغيرة ، وشارك في العديد من المسابقات التي حصل فيها علي مراكز الاولي ، بجانب تفوقه الدراسي .

و اضاف انه كان يتابع التكريم عبر التلفزيون و لحظة نداء اسمة خفف قلبه ، و عن مسابقة اكد انه سبق التقدم لها ، و لم يحالفه الحظ ،ولكن ظل الحلم و الثقة في توفيق الله هما الدفع للمثابرة و المشاركة مرة اخري ، ان هذة المرة كانت استعدادتها خاصة بتكثيف المراجعة و الحفظ التدبر في فهم مقاصد ومعاني القران الكريم .

وأعرب عم الدكتور عبدالله ، عن فخره الشديد بنجل شقيقة ، و انه رفع راس القرية كلها بهذا الانجاز .