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فرانس برس: ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم فى جولة ميدانية قرب باريس.. فيديو

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:53 م
فرانس برس: ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم فى جولة ميدانية قرب باريس.. فيديو ماكرون
كتب محمد جمال

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تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لاعتداء بالطماطم اليوم لكنه لم يصب، وذلك فى جولة ميدانية فى سوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه الأحد بولاية رئاسية جديدة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، وفيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة فى وسط سوق سيرجى-بونتواز فى الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه.

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح "مظلة" لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.

ونفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عموما في أجواء هادئة، وفق مراسلي فرانس برس الذين أفادوا بأن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.

وفاز ماكرون الأحد بولاية رئاسية ثانية حاصدا 58,55 بالمئة من الأصوات في مقابل 41,45 بالمئة لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، وفق أرقام رسمية صادق عليها الأربعاء المجلس الدستوري المكلّف الإشراف على حسن سير الانتخابات ودستورية القوانين.

وشهد الاقتراع مقاطعة انتخابية بلغت 28,01 بالمئة.

وقال رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس "نال إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة للأصوات، بالتالي يعلن المجلس الدستوري أن السيد إيمانويل ماكرون انتُخب رئيسا للجمهورية".

وتابع "في المجمل، احترمت قواعد العملية الانتخابية".


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