اليوم السابع
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فتح باب التقدم لجائزة الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:40 ص
فتح باب التقدم لجائزة الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتزرة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول فتح باب التقدم لجائزة الإيسيسكو "حمدان بن راشد آل مكتوم" للتطوع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي، في دورتها الثالثة 2022 - 2023، وذلك بالتعاون بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
 
وقال التقرير إن هذه الجائزة ٌأنشئت عام 2017 بدعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)؛ بهدف تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وخاصة من أجل تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.
 
وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة تُمنح كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الإسلامي، وتصل قيمة الجائزة إلى (300,000) دولار أمريكي، حيث يحصل كل فائز على درع الفوز ومكافأة قدرها (100,000) دولار أمريكي، يتم توظيفها في تطوير العمل الخيري وخاصة دعم المنشآت التربوية. 
 
وأوضح التقرير أنه يمكن التقدم لهذه الجائزة من قِبل الهيئات التطوعية، والمؤسسات الخيرية، والمتبرعين بتقديم خدمات خيرية في مجال تطوير المنشآت التربوية.
 
وأضاف التقرير أنه يمكن تقديم طلبات الترشح للجائزة من خلال طريقتين: (الأولى) الترشيح الذاتي: حيث يقوم المرشح بتحرير واستكمال نموذج استمارة التقدم من خلال الرابط الإلكتروني، و(الثانية) جهة التزكية: حيث تقوم جهة التزكية بتسمية المرشحين، وذلك من خلال استكمال نموذج استمارة التقدم عبر الرابط الإلكتروني.
 
علماً بأن آخر موعد  لإرسال الترشيحات هو 30 يونيو 2022 .

الايسيسكو

اليونسكو

التعليم العالى

دول العالم الاسلامى

حمدان بن راشد ال مكتوم

اخبار مصرية

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