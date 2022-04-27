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عمر هاشم للرئيس السيسى: "لمصر فى عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:21 ص
عمر هاشم للرئيس السيسى: "لمصر فى عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار" الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
إبراهيم حسان

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أهدى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصيدة شعرية، باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مضمونها: "لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار.. نحيت عنا ظلاما طالما عثرت فينا خطار.. وعانى الأهل والجار.. واليوم جاءت بكم حين اصطفت لها، وللقيادة عند الله أقدار".

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم: "بالأمس قدت بها جيش له همم.. للحق والنصر والعلياء جرار.. واليوم جاءت بكم تمشي على قدر.. وأنت في ركبها شهم ومغوار.. تقصي الخيانة تقصي الغدر عن وطني.. فليس يصلح خوان وغدار.. أقمت مشروع خير طالما عثرت فيه خطانا.. أقمت مشروع خير طالما رغبت في مثله قادة فينا وثوار.. هذه قناة السويس اليوم قد سعدت بأختها.. وعطاء الله مدرار.. يا رب وفق خطى السيسي قائدنا.. فأنت يا رب للأبرار تختار".


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