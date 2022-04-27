عصير قصب هيجيلك لحد عندك.. "أحمد ومحمود" ابتكرا عصارة متنقلة بأسوان.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لفكرة شابين فى محافظة أسوان، هما "أحمد ومحمود" يعملان على مشروع محل عصير قصب متنقل لبيع المشروب المفضل فى جنوب مصر.

قال أحمد فتحى، صاحب المشروع، إن فكرة المشروع جاءت له عندما شاهدها فى إحدى محافظات الوجه البحرى وأعجبته الفكرة وعرضها على صديقه محمود وقررا تنفيذها فى محافظة أسوان لأول مرة.

وأضاف أحمد فتحى، أنهم بدأوا فى تنفيذ الفكرة على تروسيكل صغير بعد توفير أدوات ومستلزمات المشروع كاملة، وهى عبارة عن ماكينة عصير القصب بحجم مناسب للتوك توك، بجانب خزان مياه وآخر للثلج للحفاظ على برودة العصير حتى مع ظروف الطقس الحار فى أسوان، بجانب حوض مياه وزجاجات بلاستيكية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وعلق الشابان قائلان: "الحمد لله المشروع بدأ ينجح فى أسوان وناس كتير عجبتهم الفكرة وبنلف شوارع أسوان المختلفة ونوزع على الصائمين على الطريق وقت الإفطار".



أحد الشابان يعصر القصب

عصير القصب

الشبان يبيعان عصير القصب على العربة المتنقلة