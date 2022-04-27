اليوم السابع
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طقس بنى سويف الآن.. اعتدال فى درجات الحرارة والعظمى 26

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:53 ص
طقس بنى سويف الآن.. اعتدال فى درجات الحرارة والعظمى 26 أحد شوارع بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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 قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لرصد حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الأربعاء .

وتشهد محافظة بنى سويف اعتدال فى درجات الحرارة حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 26 درجة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء،  طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .
 




 


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