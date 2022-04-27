طقس بنى سويف الآن.. اعتدال فى درجات الحرارة والعظمى 26

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لرصد حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الأربعاء .

وتشهد محافظة بنى سويف اعتدال فى درجات الحرارة حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 26 درجة .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .









