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طقس الغد حار نهارا بأغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:20 م
طقس الغد حار نهارا بأغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 33 درجة درجات الحراره - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس،  طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وشبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:  القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 18.

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