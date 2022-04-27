ضبط 6 أطنان أسماك ولحوم ودواجن فاسدة وسلع منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والصحة، ومباحث التموين من ضبط 6 أطنان و112 كيلو لحوم وأسماك مملحة ودواجن غير صالحة للاستخدام الأدمي، وسلع متعددة منتهية الصلاحية،خلال حملة على الأسواق بمدن وقرى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملات المستمرة والتي شنتها المديريات المعنية بالتعاون مباحث التموين تمكنت من ضبط 6 أطنان أسماك مملحة ودواجن غير صالحة للإستخدام الأدمي، إضافة لحوم غير صالحة ومنها غير مذبوحة بالمجازر الحكومية.

وأضاف بشار، أن محافظ كفر الشيخ، وجه باستمرار الحملات قبل وأثناء وعقب عيد الفطر المبارك، لضبط المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين، ومنع الاحتكار،مؤكدة أنه من بين المضبوطات 2 كيلو دواجن تم ضبطها بأحد المجازر الغير مرخصة ببيلا، وضبط 558 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم برجر،مجهوله المصدر وبدون بيانات، وتحرير محضر رقم 4080 لسنة 2022 جنح قسم أول كفرالشيخ بالمخالفات واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، ومن بين المضبوطات 1200 فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي.



جانب من الكميات المضبوطه



جانب من المضبوطات بطب بيطري كفر الشيخ



ضبط لحوم غير صالحه



لحوم مجمدة مضبوطه غير صالحه