اليوم السابع
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ضبط هارب من السجن المؤبد وبحوزته سلاح نارى وحشيش بشبرا الخيمة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:01 م
ضبط هارب من السجن المؤبد وبحوزته سلاح نارى وحشيش بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم بشبرا الخيمة، سبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات وسلاح وشروع في قتل"، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات بقيام عاطل، سبق اتهامه في 14 قضية، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، باتخاذ دائرة القسم مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط "ك ف ص"، وشهرته "سيحا"، 35 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، مسجل خطر، سبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات وسلاح وشروع في قتل"، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة"، و2 خزينة، و16 طلقة من ذات العيار، و150 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه البط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته الأثمة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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