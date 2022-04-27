ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين والمستخدمة فى ارتكاب العديد من حوادث السرقة وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (8) حوادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركه لقطع غيار السيارات بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب (عامل سابق بالشركة، مقيم بدائرة القسم) ويتردد عليها كمندوب مبيعات .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة قام بالإستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب "المغافلة" وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب انصراف جميع العاملين بها وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته وقام بكسر الخزينة الحديدية وسرقه المبلغ المالى ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى بمسكنه، وبإستدعاء المجنى علية أتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.