اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من نبى الإسلام

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:14 م
شيخ الأزهر لوفد عمداء كليات اللاهوت: تعلمنا احترام مقدسات المسيحيين من نبى الإسلام شيخ الأزهر يستقبل وفد عمداء كليات اللاهوت
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر، وفدا رفيع المستوى من عمداء كليات اللاهوت حول العالم، يرافقهم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا، الرئيس السابق للكنيسة الأسقفية. 
 
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته لاستقبال الوفد الموقر، وتبادل الرؤى حول الأزمات المعاصرة، وتعزيز روابط الود والتعاون بين مؤسساتهم وبين الأزهر الشريف، مشددا على أن الجماعات المتطرفة تعمدت إفساد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين وبث الفرقة والتعصب والكراهية بينهم، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تعمل - بشكل مباشر أو غير مباشر - ضمن أجندات سياسية، وتكمن خطورتهم في استقطاب الشباب ومحاولة التأثير عليهم، وعلي المؤسسات الدينية مهمة كبيرة في مواجهة هذه الجماعات التي تبث أفكارًا شيطانية لهدم المجتمعات وإثارة الفتن. 
 
وأشار شيخ الأزهر إلى أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين هي علاقة قديمة ودائمة، بدأت هذه العلاقات في التطور منذ ظهور الإسلام، وقد تعلمنا من نبينا الكريم احترام إخواننا المسيحيين وتقديرهم واحترام مقدساتهم، وتطورت هذه العلاقة على مر العصور على الرغم من محاولة البعض بث الفتنة واللعب على وتر اختلاف المعتقد، واستغلاله في تنفيذ أجندات خبيثة، مصرحًا "في مصر أنشأنا بيتا يجمع المصريين جميعا، وهو بيت العائلة المصرية، وعززنا تعاوننا مع المؤسسات المسيحية في مصر والعالم، ممثلا في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، ومجلس الكنائس العالمي، وكنيسة كانتربري في المملكة المتحدة، والكنيسة الكاثوليكية في روما، وغيرها من المؤسسات الدينية حول العالم، وتوجت هذه الجهود بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الأزهر والفاتيكان لنضرب بها المثل في حسن  العلاقة بين أتباع الثقافات والمعتقدات المختلفة. 
 
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر وجهوده في  التعايش و نشر السلام، وسعادتهم بزيارة الأزهر الشريف، مؤكدين ضرورة احترام العقائد وخصوصيتها ومقدساتها، وأن الحرية لا تعني أبدًا الطعن في عقائد الآخرين واستفزاز مشاعرهم، مشددين على حاجة بلادهم إلى علماء الأزهر ومنهجه الوسطي لمكافحة التشدد والقضاء على التطرف. 
 
وتبادل الجانبان التهنئة بأعياد المسلمين والمسيحيين، حيث هنأ فضيلة الإمام الأكبر الوفد بعيد القيامة، متمنيًا للإخوة المسيحيين حول العالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام، وهنأ الوفد شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين أن تجلب لهم هذه المناسبات الخير والسعادة والبركات.

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

كليات اللاهوت

احمد الطيب

المسيحيين

احترام المقدسات

الاسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شيخ الأزهر: من الأدب مع الله ذكر أسماء الله الحسنى "السميع البصير" مقترنان

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:10 م

شيخ الأزهر: الهجوم على السنة النبوية تمهيد للتهوين من شأن القرآن الكريم

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:15 م

الرئيس السيسى يشهد احتفالية "ليلة القدر" ويكرم نماذج مشرفة بمسابقة القرآن الكريم.. شيخ الأزهر: تحية من قلب كل حر لشعب فلسطين البطل.. عمر هاشم للرئيس: "لمصر فى عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:00 م

شيخ الأزهر: لن ينال من قدسية القرآن "عبث الصغار"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:40 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة