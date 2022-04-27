اليوم السابع
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شرطة المرافق تواصل حملات إزالة التعديات بميادين وشوارع الجيزة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:27 م
شرطة المرافق تواصل حملات إزالة التعديات بميادين وشوارع الجيزة حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة بالمحافظة، واستهدفت الحملة عدة مناطق، منها مدينة 6 أكتوبر، والدقي، والعجوزة، والوراق، والمنطقة الأثرية في الهرم، وبولاق الدكرور.

أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية، والباعة المتجولين، والمقاهي، والكافيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين اتخاذ قرار بشأنها من جانب الجهة المختصة،وتولت النيابات المختصة التحقيق.  

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.


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