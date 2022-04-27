سقوط سيارة ملاكى بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ومصرع قائدها.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى 4.5 بترعة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة السائق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، وانتشلت قوات الحماية المدنية السيارة من الترعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى 4.5 بترعة الإسماعيلية دائرة القسم. على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى 4.5 بترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق 50 سنة، مقيم المطرية القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى من انتشال السيارة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.























