اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط سيارة ملاكى بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ومصرع قائدها.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:26 م
سقوط سيارة ملاكى بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ومصرع قائدها.. صور جانب من الحادث بعد انتشال السيارة
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى 4.5 بترعة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة السائق، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، وانتشلت قوات الحماية المدنية السيارة من الترعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى 4.5 بترعة الإسماعيلية دائرة القسم. على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبرى 4.5 بترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق 50 سنة، مقيم المطرية القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى من انتشال السيارة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

7a121143-8a7c-4f79-b6b3-9641d4c0c781
 

 

9e5e60de-0aa7-4680-aff3-3c253c3439db
 

 

88df540e-899c-4053-a3d0-60ccd9143412
 

 

3872be2e-c80a-49aa-8ac3-1b60c5c33f0e
 

 

94776603-027f-4889-bfe1-042a4b3e3494
 

 

a006249c-7629-4ad2-aa53-f7f75add7056
 

 


اخبار القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مرور القليوبية

ترعة الإسماعيلية

سيارة ملاكي

سقوط سيارة ملاكي

كوبرى 45

شبرا الخيمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كوبرى عرابى بحى غرب شبرا الخيمة

الأحد، 24 أبريل 2022 04:24 م

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بالإتجار في الهيروين والحشيش

السبت، 23 أبريل 2022 05:06 م

رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد المحطة الوسيطة ويستعجل إصلاح المعدات المعطلة

السبت، 23 أبريل 2022 02:01 م

سقوط سقف غرفة بمنزل في شبرا الخيمة والحى يكلف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدراسة العقار

الخميس، 21 أبريل 2022 11:02 م

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق سائق للمفتى لقتله أمين شرطة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة