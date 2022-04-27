سقوط "ديلر مخدرات" قبل ترويج كمية من الحشيش على عملائه بالشروق

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول – رخصة ملصق على ظهرها قطعة بنية تشبه جوهر الحشيش).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.