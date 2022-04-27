سفينة تابعة لقوات البحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية

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دخلت سفينة تابعة لقوات البحرية الصينية، المياه الإقليمية اليابانية قبالة محافظة كاغوشيما جنوب غربي البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (كيودو)، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد سفينة مسح صينية في المنطقة المتاخمة لليابان غرب جزيرة كوتشينوإيرابو أمس الثلاثاء، موضحة أنه تمت مراقبة تحركات السفينة من خلال المعلومات المرسلة من المدمرة(أونامي) التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية وخفر السواحل الياباني.



وأضافت الوزراة أن السفينة الصينية غادرت المياه اليابانية جنوب جزيرة ياكوشيما صباح اليوم وتحركت في الاتجاه الجنوبي الشرقي، مشيرة إلى أنه تم نقل مخاوف طوكيو إلى بكين عبر القنوات الدبلوماسية.