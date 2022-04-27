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سفير مصر لدى لبنان يستقبل المواطن المصري صادق روللي بعد تحريره

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:31 م
سفير مصر لدى لبنان يستقبل المواطن المصري صادق روللي بعد تحريره سفير مصر لدى لبنان يستقبل المواطن المصري المحرر بواسطة الجيش اللبنانى
كتب: أحمد جمعة

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استقبل سفير مصر لدى لبنان، السفير الدكتور ياسر علوى، الأربعاء، المواطن المصرى المحرر بواسطة الجيش اللبناني صادق روللي، وذلك للاطمئنان على سلامته والترتيب لعودته لأرض الوطن، وذلك بحسب ما نشرته السفارة المصرية لدى لبنان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

 

وأعلنت قيادة الجيش اللبنانى تحرير المواطن المصرى صادق رولى صادق جبرائيل الذى تم اختطافه في 16 أبريل الجارى فى منطقة الطيبة ببعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية.

 

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني أن تحرير المواطن المصري جاء بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، حيث تمكنت دورية من مديرية المخابرات خلال عملية خاصة في منطقة إيعات – بعلبك من تحرير المخطوف .

 

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش قيام دورية من مديرية المخابرات بتحرير المواطن اللبناني أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي، والذي تم خطفه أمس من أمام منزله في منطقة "لالا" بالبقاع الغربي، وأكدت قيادة الجيش أن الجهود مستمرة للقبض على الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص.


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