اليوم السابع
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سفير مصر بكندا يلتقى مستشار رئيس الوزراء الكندى للشئون السياسة والدفاعية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:30 م
سفير مصر بكندا يلتقى مستشار رئيس الوزراء الكندى للشئون السياسة والدفاعية جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الأربعاء، مع دون كوستيلو مستشار رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" للشئون السياسية والدفاعية، حيث ناقش الجانبان سبل دعم العلاقات المصرية الكندية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفى تصريح للسفير المصرى، أشار إلى أن اللقاء تطرق إلى العديد من الملفات التي تهم البلدين، بدءًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والمصرى، لاسيما ما تسببت فيه من أزمة غذاء عالمية وارتفاع فى أسعار العديد من السلع الاستراتيجية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به كندا فى هذا الصدد.

وأضاف السفير المصرى، أن اللقاء تناول مقترحات وخطة عمل مشتركة لدعم علاقة الشراكة بين البلدين سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة القادمة، كاشفاً أن تزامن اللقاء مع الاتصال الهاتفي الذي جمع وزيرى خارجية البلدين صباح اليوم ذاته، أعطى قوة دفع وزخم إيجابي لوضع الكثير من المقترحات موضع التنفيذ.

هذا، وقد حرص السفير أبو زيد على إحاطة المسئول الكندى باعتزام وفد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى زيارة كندا خلال الأسابيع القادمة لاستشراف سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وهو ما رحب به مستشار رئيس الوزراء، مشيراً إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة الكندية لتنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع شركائها فى الشرق الأوسط و إفريقيا.

ومن ناحية أخرى، حرص السفير أحمد أبو زيد على إحاطة المسئول الكندى بتقييم مصر للتطورات الجارية فى الشرق الأوسط، لاسيما الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة، وتطورات الأزمة الليبية، مستعرضاً الجهود التي تضطلع بها مصر فى هذا الشأن.


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