وأوضح وزير النقل الروماني - حسبما نقلة شبكة "البلقان" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن تلك الخطوة تستهدف تمكين قطارات الشحن المحملة بالحبوب الأوكرانية من الوصول إلى موانئ التصدير الرومانية مباشرة دونما إضاعة وقت في قيام قطارات شحن الحبوب الأوكرانية بتغيير الحمولات.



وأضاف أن نقل القمح الأوكراني عبر البحر الأسود سيظل هو الأسلوب الأقل كلفة برغم ارتفاع تكلفة التأمين البحري بسبب المواجهات العسكرية الروسية مع أوكرانيا، موضحًا أن معظم صادرات القمح الأوكرانية تتجه إلى منطقة الشمال الإفريقى وهو ما يجعل من البحر الأسود المسار الأقصر لعملية النقل.



ويعد ميناء جالاتي الروماني هو الأكبر والأهم على نهر دونبي وثاني أكبر موانئ رومانيا من حيث القدرة والحجم، أما ميناء كونستانتا فسيكون (بحسب تقديرات خبراء وزارة النقل الرومانية) مسار التصدير البحري الأساسي للقمح الأوكراني وسيتعاظم دوره مستقبلًا بعد أن نجح في استيعاب 80 ألف طن من القمح منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، كما تصل الطاقة التخزينية لميناء كونستانتا إلى مليوني طن وبلغ حجم الصادرات عبره خلال عام 2021 نحو 24 مليون طن.