أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، تحرير مناطق معتبرة فيما يعرف بجمهوريتى "لوجانسك" و"دونيتسك" إضافة إلى مقاطعة خيرسون وأجزاء من خاركوف زاباروجيا وميكولايف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا .
وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف إن الحياة بدأت تعود إلى المناطق المحررة، حيث يجري إصلاح البنية التحتية من أجل تقديم الخدمات للسكان .
وأشار إلى أن سلطات كييف وكتائبها المتطرفة تمنع السكان الذين غادروا سابقا إلى المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا من العودة إلى المناطق المحررة .
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