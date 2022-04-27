وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف إن الحياة بدأت تعود إلى المناطق المحررة، حيث يجري إصلاح البنية التحتية من أجل تقديم الخدمات للسكان .

وأشار إلى أن سلطات كييف وكتائبها المتطرفة تمنع السكان الذين غادروا سابقا إلى المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا من العودة إلى المناطق المحررة .

