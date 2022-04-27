روسيا تطرد 8 موظفين من سفارة اليابان استرشادا بمبدأ المعاملة بالمثل

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 8 موظفين من السفارة اليابانية على أن يغادروا روسيا بحلول العاشر من مايو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه تم استدعاء ممثل عن السفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه أنه منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، اتخذت طوكيو مسارًا معاديًا لروسيا بشكل علني، ما أدى إلى تدمير التعاون متبادل المنفعة.

وأضاف البيان أن هذا المسار بلغ ذروته بطرد ثمانية دبلوماسيين روس من اليابان.

وتابعت الخارجية الروسية قائلة: واسترشادا بمبدأ المعاملة بالمثل، طالب الجانب الروسي 8 دبلوماسيين يابانيين مغادرة بلادنا بحلول العاشر من مايو المقبل.