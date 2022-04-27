اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد دبلوماسييها

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:34 م
روسيا تطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد دبلوماسييها روسيا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد 3 دبلوماسيين من السفارة النرويجية لدى موسكو، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الروسية في أقرب وقت ممكن.


وقالت الوزارة - في بيان صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء إنه تم إبلاغ هذا القرار للسفير النرويجي لدى موسكو، رونا ريسالاند، وكذلك أبُلغ السفير باعتراض موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس من النرويج، ورفضها للمساعدات العسكرية التي تقدمها أوسلو للنظام في كييف، ودعم الجرائم التي يقوم بها القوميون المتطرفون الأوكرانيون ضد مواطني إقليم الدونباس في أوكرانيا".


يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم أن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 مارس الماضي بشأن إدخال أسماء 386 نائبا لمجلس الدوما الروسي في قائمة العقوبات، تفرض على أساس المعاملة بالمثل قيود شخصية على 287 نائبا بمجلس العموم بالبرلمان البريطاني.


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