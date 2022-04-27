رجال أعمال يشيدون بقرارات الرئيس السيسى لتوطين الصناعة ودعم البورصة

كتب هانى الحوتى

أشاد رجال أعمال، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن دعم الرئيس السيسي لملف الصناعة في هذا التوقيت، سيكون له تأثير قوي في الأيام المقبلة على مستوى إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع محلية الصنع لخفض فاتورة الاستيراد ورفع حصة الصناعة بالسوق والتي تمثل 18% من حجم السوق، مشيراً أن الصناعة المصرية في الفترة المقبلة سيكون لها دور اقتصادي كبير وتواجد قوي بالسوق المحلية وفرص ضخمة لنمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وقال الزيات، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس السيسي وحديثه عن مساندة الصناعة المحلية في الظروف الحالية رسالة للحكومة وشباب الأعمال بتوفير الدعم الكامل لتعميق الصناعة المحلية وأنها الهدف الأساسي لتوجه القيادة السياسية والاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

أضاف الزيات، أن مبادرات الرئيس وجهود الحكومة في السنوات الأخيرة نجحت في التصدي للعديد من التحديات الاقتصادية وعاجلت المشكلات، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الإنتاجية القومية وبناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة.

وأكد الزيات، أن الصناعة الآن تحتاج إلى المزيد من الدعم وقرارات مناسبة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد ونقص الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع الاسعار وتكاليف الإنتاج على مستوي العالم والمحلي، كما دعا إلى العمل على تهيئة المناخ المحفز للشباب الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الأراضي وكل من شأنه خلق شريحة جديدة من الشباب المصنعين.

ويرى أن إعلان الرئيس دعمه للصناعة المحلية يعزز من خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين وشباب الأعمال وإعادة تفكير الحكومة في كيفية تشجيع تنمية الصناعة ورفع كفاءتها وزيادة الإنتاج والتعامل مع الصناعة باعتبارها قاطرة النمو، مؤكدا أن السوق المصرية في الفترة القادمة سوف تشهد استثمار قوي وإقبال الشباب على العديد من القطاعات الإنتاجية ومنها صناعات المواد الغذائية وصناعة الالكترونيات.

فيما قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرارات الرئيس في حفل الإفطار الأسرة المصرية، جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

وأضاف الدسوقي، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس التي جاءت كلافتة طيبة من رئيس الجمهورية ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وخاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعم كبير وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي وخاصة التي أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وأكد الدسوقي، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبي احتياجات السوق المحلية وتقلل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع اجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية حيث أننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

من جانبها قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية محفز قوي لجذب المؤسسات المالية للاستثمار في البورصة خاصة في الأسهم التي أصبحت في حدودها الدنيا دون نظيرتها على المستوي الدولي، حيث تمثل الكثير منها فرص قوية جدا منها للاستثمار.

واضافت السواح: «السوق المصري كان في أمس الحاجة لشعوره أنه على طاولة اهتمامات الدولة، وهذا ما أعلن عنه الرئيس في حفل الإفطار السنوي للأسرة المصرية، وهذه لم تكن المرة الأولى فقد أصدر الرئيس تعليمات بضخ 20 مليار جنيه منذ عامين مع بداية أزمة كورونا وانهيار الأسواق العالمية لتتعافي السوق المصرية بشكل جيد آنذاك».

وأشارت إلى أن السوق المصري دائمًا ما يعاني من شح السيولة من جانب المؤسسات المالية حيث غلبت تداولات الأفراد على السوق المصري بشكل كبير خلال آخر عامين وسط اختفاء المؤسسات وضعف في أداء الأجانب خاصةً مع الصدمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والاسواق وتسببت في خروج رؤوس الأموال الاجنبية من معظم الاسواق المالية.

وأوضحت، أن السوق المصري منذ فتره لم يلقى أي ارتفاعات جديدة وما زال يتحرك في اتجاه عرضي منتظرًا تحفيزات قوية للصعود وأهم هذه المحفزات هو تدخل الدولة للنهوض بالبورصة المصرية وقرارات الرئيس السيسي عمل برنامج لطرح الشركات الحكومية والقوات المسلحة بالبورصة قبل نهاية العام.