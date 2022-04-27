رئيس جامعة طنطا يفتتح مكتب الاتصال السياسى بالجامعة

الغربية عادل ضرة

افتتح الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا ،اليوم، مكتب الاتصال السياسى بجامعة طنطا فى حضور وفد من نواب مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الغربية والدكتور ممدوح المصرى، عميد كلية الاداب ومستشار الاتصال السياسى للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من إنشاء مكتب للإتصال السياسى مع نواب الشعب هو بناء جدار من الثقة معهم لخدمة المواطن، موضحًا أن ذلك يأتى في اطار دور الجامعة الريادي داخل المجتمع المحلى والاقليمي بمحافظة الفربية واقليم الدلتا، حيث تعد جامعة طنطا نواة أساسية لتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية واللوجستية.

واضاف أن من اهداف مكتب الاتصال السياسي بناء الشخصية الوطنية للطلاب فكريا وسياسيا من خلال مجموعة من الندوات وورش العمل بهدف القاء الضوء حول القضايا المجتمعية الملحة داخليًا ،إضافة الى القضايا العامة والتى تؤثر على الساحتين العربية والمحلية وتيسير خدمة المواطنين سواء بشكل مباشر عبر الخدمة المباشرة المواطنين وقطاعات الجامعة المختلفة، فضلاتهم سهولة التواصل مع ممثلي الشعب من نواب مجلسى النواب والشيوخ فى اداء رسالتهم السامية وخدمة المواطن.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح المصرى، مستشار الاتصال السياسى للجامعة أن مكتب الاتصال السياسى يهدف إلى سهولة التواصل بين النواب والجامعة بهدف خدمة الوطن والمواطنين، حيث يستقبل المكتب طلبات النواب المتعلقة بالمشكلات التى يطرحها المواطنين ويتم عرضها على الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لوضع الحلول الفورية لها ودراسة الموضوعات والتى تحتاج إلى رؤي وأفكار مستقبلية تصب فى خدمة المواطن.

فى سياق أخر أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين 99 معيد بكلية الطب بالجامعة فى الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الكوادر البشرية الطبية المؤهلة على أعلى مستوى لمواجهة وباء كورونا، وذلك وفقًا للإعلان الرسمى المنشور بتاريخ 2021/10/14.