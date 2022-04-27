رئيسة المفوضية الأوروبية: الرئاسة الفرنسية تحضر لاجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين

كتب أحمد عرفة

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن قرار روسيا بوقف مد دول أوروبا بالغاز أحادي وينتهك عقود استيراد الغاز، متابعة: ستصدر حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا في الوقت المناسب.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفى: سيكون ردنا على روسيا سريعا ومنسقا، مستطردة: سنتابع العمل على تأمين مخزون غاز كاف للفترة المقبلة.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على تسريع عملية الانتقال إلى مصادر بديلة للغاز.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الرئاسة الفرنسية تحضر لاجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين.