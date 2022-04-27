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رئيسة المفوضية الأوروبية: الرئاسة الفرنسية تحضر لاجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:27 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: الرئاسة الفرنسية تحضر لاجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين اورسولا
كتب أحمد عرفة

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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن قرار روسيا بوقف مد دول أوروبا بالغاز أحادي وينتهك عقود استيراد الغاز، متابعة: ستصدر حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا في الوقت المناسب.

 

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفى: سيكون ردنا على روسيا سريعا ومنسقا، مستطردة: سنتابع العمل على تأمين مخزون غاز كاف للفترة المقبلة.

 

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل على تسريع عملية الانتقال إلى مصادر بديلة للغاز.

 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الرئاسة الفرنسية تحضر لاجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين.

 


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