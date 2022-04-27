وجاء بيان على الموقع الرسمي للشركة التي تتخذ من شينزن مقرا لها اليوم الأربعاء، أن "دي جيه أي" تعيد تقييم جهود امتثال المبيعات في ضوء الأعمال العدائية الحالية.

وذكر البيان تقوم "دي جيه أي" بإعادة تقييم متطلبات الامتثال داخليا في مختلف الولايات القضائية. في انتظار المراجعة الحالية، ستعلق دي جيه أي مؤقتًا جميع الأنشطة التجارية في روسيا وأوكرانيا.

وأضاف بيان الشركة- التي تعتبر الشركة أكبر منتج للطائرات المسيرة (الدرون) في العالم - إنها تتحدث مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الإيقاف المؤقت للعمليات التجارية في المناطق المتضررة.

