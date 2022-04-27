اليوم السابع
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دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. "اللهم اجعلنى محبا لأوليائك"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:00 ص
دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان.. "اللهم اجعلنى محبا لأوليائك" شهر رمضان المعظم - أرشيفية
كتب لؤى على

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يواصل  "اليوم السابع" نشر  مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.  
 
وينشر دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُحِبّاً لِأَوْلِيَائِكَ، وَمُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ، وَمُتَمَسِّكاً بِسُنَّةِ أَنْبِيَائِكَ، يَا عَظِيماً فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ".  
 
ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ قَصْرٍ، عَلَى رَأْسِ كُلِّ قَصْرٍ خَيْمَةٌ خَضْرَاءُ ".    
 
 

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