خيط الجريمة.. كاميرات المراقبة تكشف 4 متهمين قتلوا والد طالبة بدار السلام

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

قادت كاميرات المراقبة فريق النيابة العامة بشمال القاهرة، لكشف 4 متهمين أشقاء سيدة و3 رجال بقتل والد طالبة في دائرة قسم دار السلام بسبب مشاجرة نشبت بين ابنة المجنى عليه وابنة المتهمين، حيث تبين أن الام المتهمة حرضت اشقائها الثلاثة على قتل المجنى عليه بعد تدخله للدفاع عن ابنته وابعاد ابنة المتهمة عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين، بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فأعدوا لذلك الغرض أداتين «سنجة، عصا شوم»، دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما أن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازرتهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة الرابعة، ربة منزل شقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريقي التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضتهم على قتل المجنى عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وأوضحت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجنى عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة، إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة نجلة المجنى عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجنى عليه ووالد الطالبة، قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجنى عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت تأجيل محاكمة 3 أشقاء وآخر ، بتهمة قتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام، لجلسة 19 يونيو.