اليوم السابع
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حياة كريمة بقرى ملوى بالمنيا.. شبكات صرف ومدارس ومحطات مياه أبرز المشروعات

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:00 ص
حياة كريمة بقرى ملوى بالمنيا.. شبكات صرف ومدارس ومحطات مياه أبرز المشروعات جانب من الأعمال
المنيا -حسن عبد الغفار

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تشهد قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا طفرة كبيرة من خلال المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها بالقرى من صرف صحى ومحطات مياه ومجمعات خدمات، وغيرها من المشروعات التى تساهم فى تطوير تلك القرى

ففى قرية الروضة التابعة لمركز ملوى تجرى أعمال إحلال وتجديد شبكة المياه بقرية الروضة، وأعمال حفر الصرف الصحي، وكذلك  أعمال إنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والبيطري بالروضة.

أما فى قرية إبشادات التابعة لمركز ملوى يجرى العمل بالمجمع الخدمى والزراعى إلى جانب أعمال حفر الصرف الصحى إنشاء محطة المعالجة بقرية عرب بنى خالد بمركز ملوى.

ويقوم رؤساء الوحدات المحلية بعمل جولات دائمة على المشروعات، وذلك بهدف التأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير الفنية وبجودة عالية، بالإضافة لإزالة كافة المعوقات التي تعوق التنفيذ.


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