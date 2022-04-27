حفل تكريم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة أوقاف مطروح.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحفل تكريم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لعدد 39 من حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الكبرى والأولى التى نظمتها مديرية اوقاف مطروح، بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الازهرية، و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي وحفظة القرآن الكريم، وسط فرحة وبهجة الاحتفاء بالفائزين. وشهد الحفل تكريم 39 فائزا بالمراكز الأولى فى مستويات الحفظ للقرآن الكريم كاملا ونصفه وربعه وأجزاء منه، وذلك بعد اجتياز الاختبارات على يد مشايخ وعلماء مديرية اوقاف مطروح، من بين 587 متسابقا، تقدموا للمسابقة وفق ضوابط وشروط تم خلالها مراعاة الشفافية.

وتخلل الاحتفالية عرض فيديو لمراحل وكواليس المسابقة والاستماع لبراعم القرآن المشاركين، كما تم ترجمة عدد من آيات القرآن الكريم بلغة الإشارة، وسط إشادة بالمشاركين. وأعرب محافظ مطروح، خلال كلمته، عن بالغ سعادته، لتكريمه نخبة من خيرة أبناء مطروح حفظة القرآن الكريم، الذين منّ الله عليهم بحفظه كاملاً أو نصفه أو أجزاء منه، داعيا لهم بالتوفيق والسداد في استكمال حفظ كتاب الله، مقدما الشكر والتحية لكل من علمَ وحَفظَ واجتهدَ في تحفيظ كتاب الله، وان ينفع الله بهم أنفسهم و أهلهم ومجتمعهم ووطنهم.

كما قدم الشكر والتقدير للمسئولين عن تنظيم المسابقة، والتى ستكون بإذن الله انطلاقه نحو تنظيم مسابقة أكبر وأشمل فى الأعوام المقبلة، لتكون مسابقة عامة ولا تقتصر على محافظة مطروح فقط، بالتعاون مع وزارة الاوقاف لتكون على مستوى الجمهورية وحتى الوصول لتكون مسابقة دولية تجرى على أرض مطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب، على دعم المحافظة وترحيبها، لتنظيم مثل هذه المسابقات، التي تخلق نوع من أنواع المنافسة الحميدة، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة، وخلق نشء جديد متسلح بالعلم والإيمان والمعرفة وحُسن الخُلق، مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن. كما دعا محافظ مطروح الى توحيد جميع مسابقات حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة، لتكون مسابقة واحدة تحت اشراف مديرية الأوقاف، لتوحيد التقييم على يد علماء ومشايخ الأوقاف. كما شهدت الاحتفالية، تكريم لجنة التحكيم، من مشايخ وعلماء الأزهر والأوقاف، وتكريم اصغر الاطفال المشاركين وأكبرهم سنا، وكذلك تكريم خاص لطفلة من واحة سيوة، أكملت موخرا، حفظها للقرآن الكريم كاملا.