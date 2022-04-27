حبس عصابة سرقة "هواتف المحمول" باستخدام توك توك فى عين شمس 4 أيام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "الخطف".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين والمستخدمة فى ارتكاب العديد من حوادث السرقة وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (8) حوادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.