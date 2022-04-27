اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عصابة سرقة "هواتف المحمول" باستخدام توك توك فى عين شمس 4 أيام

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:07 م
حبس عصابة سرقة "هواتف المحمول" باستخدام توك توك فى عين شمس 4 أيام سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة عين شمس، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب "الخطف".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين والمستخدمة فى ارتكاب العديد من حوادث السرقة وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (8) حوادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى (عميلهم سيئ النية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 


سرقة الهواتف

اخبار الحوادث

عقوبة السرقة

عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة