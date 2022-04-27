جارديان: بريكست يرفع أسعار المواد الغذائية المستوردة من أوروبا ويضغط على لندن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا ، وفقًا لتقرير.

وقال مركز الأبحاث في المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة (UKICE) إن الحواجز التجارية التي تم فرضها بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي أدت إلى زيادة بنسبة 6٪ في أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2021 ، مما زاد من الضغط المالي المتزايد على الأسر.

ووجد التقرير أن المنتجات ذات الحصة الأعلى من واردات الاتحاد الأوروبي ، مثل لحم الخنزير الطازج والطماطم والمربى ، كانت أكثر تضررا من العناصر التي كانت واردات المملكة المتحدة مصدرها بشكل أكثر شيوعًا من بقية العالم ، مثل التونة والفواكه الغريبة مثل الأناناس.

وتعانى الأسر في جميع أنحاء المملكة المتحدة من أسوأ ضغوط في مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي وسط ارتفاع معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والوقود. بلغ معدل التضخم السنوي 7٪ في مارس ، وهو أعلى معدل منذ عام 1992. حذر خبراء اقتصاديون من أن التضخم ، الذي يعمل كمقياس لارتفاع تكلفة المعيشة ، قد يصل إلى 10٪ هذا العام وسط ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووجد التقرير ، الذي أعده باحثون من مركز الأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد بتمويل من UKICE ، أن "التأثير الواضح والقوي للاحتكاكات التجارية الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" قد أدى إلى زيادة الأسعار.

وقالت إنه يمكن استبعاد كورونا كعامل مؤثر لأن هناك علاقة بين زيادة الأسعار وحصة واردات الاتحاد الأوروبي لمنتج معين. من خلال تحليل أرقام التجارة التي جمعتها الأمم المتحدة وبيانات الأسعار من مكتب الإحصاء الوطني ، وجدت أن الزيادتين الأكثر بروزًا تزامنت مع فوز بوريس جونسون في الانتخابات لعام 2019 ، عندما أصبح احتمال "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" أكثر احتمالية ، وتنفيذ خطة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. صفقة تجارية في يناير 2021.