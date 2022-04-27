تنفيذ 4429 توصيلة مياه للأسر الأولى بالرعاية خلال 7 أشهر في الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم: "أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب، وتركيب عدادات لـ4429 للأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة، من خلال 73 جمعية أهلية، تم توقيع بروتوكول تعاون معها، لتوصيل وتركيب عدادات مياه الشرب لهذه الأسر".

وأضاف، وفقا لبيان صحفي، مساء الثلاثاء، أن هذه التوصيلات، تم تنفيذها وتركيبها خلال التسعة الأشهر الماضية، ولم يتحمل المواطن أي مصاريف، مقابل توصيل الخدمة له، وتتكفل الجمعية بدفع كل التكاليف والمصاريف نيابة عن المواطن، بجانب المساهمة الفعلية للشركة، فى هذه التوصيلات، إيمانا بدورها ومسئوليتها المجتمعية، تجاه الأسر الأولى بالرعاية، في رفع العبء عن كاهلهم، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم، الذي يضمن توفير كوب مياه لهم.

وقد وقّع رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مع 3 جمعيات أخرى، لاستكمال مسيرة توصيل خدمة مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية.