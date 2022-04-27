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تكريم 30 من حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:40 م
تكريم 30 من حفظة القرآن الكريم بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية.. صور تكريم حفظة القرآن والمبدعين من الأطفال بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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نظمت مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية، حفل تكريم المتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة القرآن الكريم لـ30 فائز بستة مستويات بواقع 5 فائزين بكل مستوى، وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وصندوق دعم مكتبات مصر العامة وبحضور اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة تسيير أعمال المكتبة

وسلم السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، شهادات التقدير والجوائز المالية للمتسابقين من أعضاء مكتبة مصر العامة مشيدًا بدور أولياء الأمور فى دعم وتنمية مهارات وقدرات أبنائهم ومتمنيًا لهم دوام التوفيق.

وقالت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة، إن هذا الإحتفال يأتى فى إطار احتفالات الأمة بليلة القدر، موضحة أن لجنة التحكيم ضمت مشايخ من الأوقاف والأزهر لاختبار المتسابقين 

ومن جهة أخرى نظمت مكتبة مصر العامة حفل إفطار جماعى مع الأطفال الأيتام وبحضور السكرتير المساعد للمحافظة وكذلك ندوة عن فضائل شهر رمضان الكريم، كما تضمنت الفعاليات رسم عالوجه ونشاط الرسم والتلوين المبدع وتم توزيع هدايا ملابس للعيد وشنطة رمضان لكل طفل

وفى نفس السياق، تم تنفيذ احتفالية مشتركة ليوم اليتيم بالتعاون والتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة وإدارة شمال بالتربية والتعليم، بشاطئ الفيروز، تضمنت استضافة 100طفل على الإفطار، واعداد الجولات الترفيهيه من مسابقات ورياضية وفنون مختلفه، وفقرة تعلم الرسم، وتم عمل مسابقة لأفضل الرسومات للأطفال، وتوزيع الهدايا لتحفيزهم وتشجيعهم لتنمية مهاراتهم.

وأكدت أمل رجب، أنه تم عقد ندوه توعيه شارك فى اللقاء 20 من أمهات الأطفال ذوى القدرات الخاصة، كما أقامت مكتبة مصر العامة حفلًا لتكريم أبطال نشاط الكارتيه بالمكتبة بمناسبة انتهاء الموسم الرياضى والذى كان موسمًا متميزًا حقق فيه أبطال نشاط الكاراتيه مراكز متقدمة فى مراحل البراعم و فرق الشباب والناشئات والأنسات.

تكريم أحد الأولاد من حفظة القرأن
تكريم أحد الأولاد من حفظة القرأن

تكريم احد الفتيات الصغيرات من حفظة القرآن

تكريم احد الفتيات الصغيرات من حفظة القرآن

تكريم الأطفال من حفظة القرآن

تكريم الأطفال من حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن بمكتبة مصر العامة

تكريم حفظة القرآن بمكتبة مصر العامة

تكريم حفظة القرآن

تكريم حفظة القرآن

تكريم فتايات حفظة القرآن

تكريم فتايات حفظة القرآن

 


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