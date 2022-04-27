تفاصيل مصرع سيدة ونجلتها إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقيت عضو برلمان شباب مصر مصرعها مع والدتها أثر اصطدام سيارة مسرعة بهما على طريق (المنصورة - جمصة) أمام قرية الرزقة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، وذلك بعد اسبوع واحد من رحيل شقيقتها الكبرى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق جمصة أمام قرية الزرقة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص، تبين اصطدام سيارة مسرعة بسيدة وابنتها وتدعى "هدى أ ال"، ونجلتها "منى ج"، أمام قرية الزرقة، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلقاس العام لتفارق الأم الحياة وتلحق بها الابنة بعد ذلك .

وأكد أحد شهود العيان، أن السيدة كانت تسير مع ابنتها أمام القرية لنزولهما لشراء ملابس العيد إلا أنه أثناء سيرهما صدمتهما سيارة مسرعة من الخلف وفر قائدها هاربًا، وحاول أهالي اللحاق به.

وتحرر عن ذلك المحضر لازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتورط في الحادث والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



يذكر أنه توفيت شقيقه المجني عليها منذ أسبوع بعد فترة قصيرة من المرض.